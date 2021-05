Как да не се разболяваме

В ъв времена на пандемия медицинските съвети са просто навсякъде. Традиционните медии и онлайн пространството изобилстват от тях, но разделянето на митовете от фактите и съвременните методи от бабините съвети може да бъде трудно.

Всички вече знаем какви са съветите на експертите за предпазване от коронавируса, който мъчи човечеството вече втора година – дистанция, дезинфекция, дисциплина.

Но

коронавирусът не е единствената заплаха за здравето ни,

независимо, че целият свят се е фокусирал върху него. Вирусите, грипът – те не са си взели отпуск и са все така около нас.

Никой не иска да се разболява. Затова от сайта Eat This Not That попитаха лекари какъв съвет биха искали хората да следват, просто за да останат здрави.