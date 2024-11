Избраха нова дума на 2024 г. според Dictionary.com

Д умата “скромен” (букв. превод на demure) която стана сензационна в социалните медии през лятото, беше обявена за дума на годината за 2024 г. от Dictionary.com.

В съобщение в понеделник сайтът обяви, че думата е преживяла “метеоритен ръст” в употребата си – увеличение от 1200% между януари и август. Този рязък скок се дължи основно на популяризирането от TikToker-ката и инфлуенсъра за красота Джулс Леброн, която използва фразата “много скромно, много внимателно” в поредица от сатирични видеоклипове, които завладяха интернет.

Viral News 🚨



With over a million views, the “very demure, very mindful” phrase has gone viral on TikTok, thanks to creator Jools Lebron’s video.



But with TikTok’s lack of direct monetization, views alone don’t earn money.



Here’s how to earn without relying on views: pic.twitter.com/MkX8uDwc8n