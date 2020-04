Екстракти, а не запарки – кои природни продукти ни поддържат здрави

В условие на повишен стрес и липсата на редовни разходки на чист въздух, не е необичайно точно сега да се почувстваме отпаднали и да имаме нужда от допълнителен стимул за имунитета.

Когато избираме подходящите продукти обаче, добре е да се съобразим с няколко неща – първо, винаги е за предпочитане да изберем билкови и природни продукти и второ – те да са локални, а не екзотични и непознати за организма ни.

Чисти екстракти от много хубави български билки можете да разгледате тук

Натуралните имуностимулатори са чудесен избор, но е важно те да са съобразени със спецификите на страната, в която се намираме и живеем, тъй като климатичните и релефни специфики на всяка страна обуславят и състава на растенията (билките), които виреят на нейна територия. А организмите ни пък приемат и усвояват най-добре тези природни продукти, които са локални и познати.

Традиционно известните и пълноценни като действие български билки са познати на повечето хора, но това, което се подценява е, че билките са много по-мощни и богати на състав, когато се приемат под формата на екстракти, отколкото на запарки. И тъй като периодът на границата на зимата и пролетта е особено важен по отношение на здравето ни, ето няколко идеи за подсилване на имунитета и на специфични органи и системи в тялото ни.

Белите ни дробове страдат много през зимата, особено в големите градове. Замърсеният въздух е първопричина за дихателни затруднения, а при пушачите замърсяването с катрани и токсини е допълнителна тежест. Пречистването на белите дробове съдейства за общото укрепване на дихателната система и предотвратява появата и развитието на редица здравни проблеми.

Източник: Bioline

Изключително ефективен за тази цел е натуралният продукт Пулмол (Pulmole), съдържащ екстракти от широколист живовляк, мента и салвия. Обогатен с витаминен комплекс за подобряване общия тонус на организма и благодарение на активните си съставки Пулмол (Pulmole) има изявено благоприятно действие за пречистване на белите дробове, втечнява бронхиалния секрет и улеснява отхрачването. Има успокояващо и противовъзпалително действие, и е извънредно ефективен срещу упорита кашлица, включително така наречената „тютюнджийска”.

Пулмол (Pulmole) е препоръчителен за употреба от пушачи и хора, които живеят в среда със замърсен въздух, а също и в период на отказване на цигарите. Накратко, силно благоприятното му действие се дължи на билковите екстракти в състава му: широколистият живовляк (Plantago major L.) съдържа слузни и дъбилни вещества, които действат отхрачващо и противомикробно; eкстрактът от мента има антисептично и болкоуспокояващо действие; екстрактът от салвия пък е естествен дезинфектант, действа болкоуспокояващо и укрепва имунната система.

Източник: Bioline

А сега няколко думи за една от най-потентните и благотворни билка по българските земи – мурсалският чай. Тя сдържа 22 елемента с изключително значение за човешкия организъм, включително ценните цинк и селен. Екстрактът от мурсалски чай повлиява ефективно различни състояния - белодробни заболявания, кашлици, анемии, заболявания на черния дроб, нарушения на нервната система. Освен това балансира кръвното налягане, укрепва костите, подпомага репродуктивността, а при мъжете - и потентността. Изключително ценен като помощник в борбата с настнинките и намаления имунитет, силен антиоксидант, изчиства токсините на клетъчно ниво, забавя стареенето и цялостно хармонизира процесите в организма цялостно.

Важна подробност – мурсалският чай е препоръчително да се ползва под формата на екстракт, защото само така можем да се възползваме от напълно запазените ѝ полезни елементи (които под формата на запарка се унищожават). Екстрактът от Мурсалски чай ни дава достъп до над 90% от полезните елементи в билката!

Източник: Bioline

Глухарчето, тази наглед проста билка, известна и като „слънчево“ растение, е едно от най-полезните, виреещи у нас. Екстрактът от неговия корен е богат на редица полезни за организма вещества - селен, цинк, витамини С, А, Е, В, калций, калий, желязо, фосфор, магнезий, мед, каротин, флавоноиди, полизахариди, инулин, холин, органични киселини и други! Приемано под формата на екстракт, глухарчето и неговият корен оказва благоприятно влияние върху тонуса и имунитета, подпомага организма при проблеми с кръвоносната система, спомага за пречистването на кръвта, засилва чревната перисталтика, стимулира метаболизма и дейността на черния дроб.

Има научни данни, че екстрактът от корен на глухарче има благоприятно действие и при онкоболни пациенти. Според различни изследвания (US National Library of Medicine & National Institutes of Health) раковите клетки се хранят с холестерин, белтъци и комплексни липидни съединения от кръвния серум. Съдържащите се в корена на глухарчето сапонини се свързват с холестерина, образувайки с него трудно разтворими съединения, и извеждат излишъка от организма, а раковите клетки са обречени на глад. Друго вещество, съдържащо се в корена – тараксацин, стимулира образуването на левкоцити и активизира имунната противоракова защита на организма.

Разбира се, българската природа дава много възможности за поддържане на здравето и третиране на различни оплаквания и състояния. Това обаче са трите най-ефективни местни природни продукти, които можем да използва за повишаване на имунитета в преходните дни между зимата и пролетта. Те могат да бъдат използвани поотделно или в комбинация за по-пълноценен укрепващ ефект - с тяхна помощ жизнените сили ще се повишат, а имунитетът и тонусът ще бъдат на необходимото ниво.

