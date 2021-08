Учени: Чешмяната вода е 1000 пъти по-добра от бутилираната - ето защо

С поред учените водата от чешмата е хиляди пъти по-добра за околната среда от бутилираната: производството на пластмасова бутилка са необходими три пъти повече вода, отколкото самата тя може да побере, предава Euronews.

Това може да не е изненада, но изследователи от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal) са изчислили точните цифри, които показват коя вода е по-добра за природата.

Изследването се фокусира върху каталунската столица Барселона, в която живеят около 1,35 милиона души - почти 60% от които консумират бутилирана вода – поне от време навреме, пише "Фокус".

Учените правят "анализ на жизнения цикъл", който оценява въздействието на продукта върху околната среда през целия му експлоатационен живот. Това включва добив на суровини, производство, транспорт, дистрибуция, използване и изхвърляне.

Само в САЩ 1,5 милиона барела петрол се използват за производство на бутилки с вода всяка година - повече, отколкото би било необходимо за захранване на 100 000 домакинства. И то без да се добавят разходите за изкопаеми горива или емисиите за транспорт до супермаркетите.

