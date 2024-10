Близнаци създадоха свой собствен уникален език

Б лизнаците Матю и Майкъл Юлдън говорят по 25 езика. 26-ият е умери, който те не включват в списъка си.

Ако не сте чували за умери, има основателна причина за това. Майкъл и Матю са единствените хора, които говорят, четат и пишат на този език, тъй като сами са го създали като деца.

Братята настояват, че умери не е умишлено таен език.

„Умери никога не се свежда до език, използван за запазване на нещата в тайна. Той определено има много сантиментална стойност за нас, тъй като отразява дълбоката връзка, която споделяме като еднояйчни близнаци“, казват те.

Приблизително 30-50% от близнаците развиват общ език или специфичен модел на общуване, който е разбираем само за тях, известен като криптофазия. Терминът се превежда директно от гръцки като „тайна реч“.

Нанси Сегал, директор на Центъра за изследване на близнаците в Калифорнийския държавен университет, смята, че вече има по-добри и по-нюансирани думи за явлението, и предпочита да използва „частна реч“. В книгата си Twin Mythconceptions (Мит за близнаците), Сегал използва и израза „споделено вербално разбиране“, за да обозначи речта, използвана в рамките на двойката.

„Въз основа на наличните проучвания може да се каже, че около 40% от малките близнаци използват някаква форма на „говорене на близнаци. Но тази цифра не отразява колко сложно се оказва езиковото развитие на близнаците“, пише Сегал.

Умери вече се пише на латиница, въпреки че близнаците Юлден са се опитали да създадат своя собствена азбука за езика

Рой Йоханинк от Нидерландия е баща на близнаците Мерл и Стийн в тийнейджърска възраст. Преди 13 години, когато са били бебета, той заснема видео, на което те си бъбрят един на друг, и го споделя в YouTube. Досега разговорът им е имал над 30 милиона гледания. Йоханинк случайно имал камера под ръка в момента, в който двамата за първи път започнали да си взаимодействат вербално.

„Бях малко изненадана, че се видяха. Помислиха си: „Хей, не съм сам в този момент. Има още един от мен! Това сме ние срещу света“, спомня си Йоханинк.

Сегал обяснява, че подобно на Мерле и Стийн (които впоследствие губят общия си език, когато научават нидерландски), повечето близнаци надрастват личните си думи, когато придобиват по-голям досег с други хора извън дома.

Но случаят с близнаците Юлден не е такъв. Те не са надраснали езика си. Точно обратното, те го обогатяват и усъвършенстват през годините.

Родени и израснали в Манчестър, Великобритания, близнаците Юлдън израстват в среда на различни етноси и култури, което възпитава у тях любов към езиците.

Спомените за началото на Умери са мъгляви, но братята си спомнят, че дядо им е бил объркан, когато като деца в предучилищна възраст двамата са споделяли шега помежду си, която той не е разбирал.

След това идва първата им семейна почивка в чужбина, когато са на осем години. Те заминават за Испания и решават, че ще научат испански, убедени, че ако не го направят, ще се затруднят да си поръчат сладолед. Въоръжени с речник и с малко разбиране за това как работи граматиката, те започнаха да превеждат фрази дума по дума от английски на испански. По-късно се захванаха с италианския, а след това насочиха вниманието си към изучаването на скандинавските езици. Обединявайки различни граматически елементи от всички изучавани езици, братята осъзнават, че умери всъщност може да се превърне в пълноценен език.

Това съвпада с наблюденията на Сегал. Според нея като цяло „близнаците не измислят нов език, а са склонни да създават нетипични форми на езика, на който са изложени. Дори и да са неразбираеми, те все пак ги насочват към други хора".

Близнаците Юлден започват да стандартизират и кодифицират умерийския език. В един момент дори се опитват да създадат своя собствена азбука, но осъзнават (когато получават първия си компютър), че тя няма да е от голяма полза, тъй като няма шрифт на умери. Сега умери се пише на латиница.

Общ език

Съхраняването на език, който се говори от малко хора, обаче е свързано със собствени предизвикателства.

„Близнаците имат общ език, който в един момент спират да използват, сякаш се срамуват от него. Това също не е нещо уникално за езиците на близнаците“, казва Матю.

Всеки, който говори малцинствен език, т.е. език, който не се споделя от голяма част от обществото, може да се срамува да го говори, „особено ако е израснал с малцинствен език, на който може би са го гледали с насмешка в училище“, казва той. „За щастие ние никога не сме имали такава реакция от страна на другите“. Точно обратното, в дома на Юлден родителите им никога не са виждали развитието на езика умери между братята като нещо негативно.

"Когато братята се отклоняваха да говорят на собствения си език, когато бяха в компанията на разширеното си семейство, отговорът обикновено беше те пак се занимават с езика“, спомня си Матю.

Карен Торп е специалист по детско развитие, образование и изследвания в областта на грижите в Института за мозъка на Куинсланд към Университета на Куинсланд. В предишните си длъжности тя е изследвала задълбочено езиковото развитие на близнаци.

„За мен това е много близка връзка. Вместо да го възприемам като нещо странно и необичайно, частният език всъщност е красиво нещо, което хората правят, когато са много, много близо един до друг. Но дали това се отнася само за близнаците? Не мисля, че е така. Мисля, че това се отнася само за много специални, близки отношения“, казва тя.

Тя също така смята, че това е нормална характеристика на развитието. Както казва в изследователски доклад от 2010 г. : „Просто малките деца, които тепърва започват да говорят, са склонни да се разбират помежду си доста по-добре, отколкото техните родители или други възрастни.“

За други, като например Юлденс, езиците са комбинация от близост и интелектуално любопитство, въпреки че Торп казва, че това дългосрочно, съзнателно развитие на личен език е сравнително рядко срещано.

Близнаците Юлден продължават да измислят нови думи, за да са в крак със съвременния живот - независимо дали става дума за „iPad“ или „кабел с мълния“.

Наличните проучвания на случаи на криптофазия - или „език на близнаците“ - са ограничени, а някои от най-известните се коренят в психиатрията.

Джун и Дженифър Гибънс са един такъв пример. Родените в Баджан близначки израстват в Уелс през 70-те години на миналия век. Както разказва една от сестрите пред Би Би Си, те са имали говорни дефекти и са били тормозени за това в училище. В резултат на това те престанали да говорят с другите и говорели само помежду си.

За околните, включително и за собствените им родители, речта им звучала неразбираемо. На 19-годишна възраст, след като са арестувани за престъпления, включително палеж и кражба, те са изпратени в Broadmoor, психиатрична болница с висока степен на сигурност в Англия, и стават най-младите пациентки там.

„Бяхме отчаяни, бяхме хванати в капана на нашето близначество и в капана на този език, опитахме всичко, за да се отделим“, казва Джун в подкаст на Би Би Си за живота им.

Повечето близнаци забравят езика, който може да са споделяли помежду си като малки, казва Торп, но някои от тях запазват някои думи и невербални черти на общуване като жестове.

„Те може да нямат нещо, което бихме нарекли изключителен език, но имат нещо, което е доста специално“, казва Торп.

Нейната работа обаче е установила също, че близнаците са леко по-застрашени от езиково изоставане, но наличието на личен език не допринася непременно за това. Изследването показва, че забавянето на езика е по-скоро свързано с това, че близнаците имат по-малко индивидуално внимание от страна на възрастните. Недоносеността, бременността и усложненията при раждането също могат да играят роля.

„Едно от нещата, които казвам на родителите, е: уверете се, че говорите на децата си едно по едно, за да се докоснат до езика. Един от проблемите при близнаците е, че родителите са склонни да ги оставят сами, защото те се забавляват един друг, но тогава нямат езикови модели за възрастни“, препоръчва Сегал.

За близнаците Юлден създаването на Umeri е само положително преживяване. Езикът непрекъснато се развива, тъй като братята измислят нови думи за неща, които са се появили в съвременния живот.

„Независимо дали става дума за „iPad“ или „кабел с мълния“ - всичко това са думи, които не са съществували преди 20 или 30 години“, казва Матю.

Сега двамата управляват собствена компания за езиков коучинг, която помага на частни лица, образователни институции и частни компании в изучаването на езици. Майкъл живее в Гранд Канария, а Матю - в Страната на баските. Те все още разговарят помежду си на езика Umeri.

Те обаче не планират да предават езика на децата си в бъдеще, тъй като намират за странно да го споделят с някой друг.

„Това е уникален език, който се говори от двама души. Това е едно от онези неща, които за съжаление имат срок на годност“, казва Майкъл.

