Ч есто си казваме, че искаме да избягаме от забързаното всекидневие. С една дума - да хванем гората! Но колко от нас наистина имат смелостта да го направят.

Готови ли сме да излезем от зоната си на комфорт и да се впуснем в подобно приключение без да знаем какъв ще е краят. Всъщност едно подобно изживяване може да ни донесе много дивиденти и да ни покаже какви качества и умения притежаваме.

Могат ли да оцелеят на село и как тази среда може да обърне представите им за живот и работа, ще научат това лято участниците в първата на Балканите предприемаческа програма на село - Zero Start . Тя ще се проведе близо до Ботевград от 26 до 30 юни 2019 г.

В рамките на 5 дни програмата ще подложи участниците в нея на различни предизвикателства, с които коренно ще промени начина им на мислене и ще развие предприемаческите и лидерските им умения. И всичко това сред приРодата!

Ето малка част от това, което Zero Start предлага:

- Разходки в гората;

- Рисуване с въглен и творчество с керамика и дърво;

- Прожекции под звездите;

- Домашно приготвена храна от фермата и градината "на съседа";

- Скачане с бънджи от балон;

- Десерти с насекоми;

За организаторите:

​Цветина Петкова

Цветина Петкова е авантюрист и търсач на новото.

Борец за човешките права по образование – някои му казват "юрист". След дълга борба в същата сфера, 2014 г. стяга куфара и заминава за Арабските емирства, където живее близо 2 години и събира околосветски съкровища.

Завръща се в България и от 2017 г. досега консултира правно граждански организации и компании в частния сектор в България. Същата година стартира проекта "Номадско ЕдинЕние‘" – мрежа от хора, места и проекти. Мисията на проекта е продължение на личната мисия на Цветина за завръщане на младите хора по-близо до приРодата – в малките населени места. Чрез съживяване на родните ни къщи, които да трансформираме в социални средища за обмен на международни практики, събития и социални иновации.

От 2017 г. досега Цветина формира Общност от многоцветни експерти, с които заедно са се заели да съживят първата локация – ZeLLin House (къщата на бабата и дядото на Цвети), която трансформират в coworking & coliving пространство. Това е само първата стъпка, следващата е трансформиране на цяло село в Глобално село, където стартъпи, дигитални номади и корпоративни екипи да споделят приРода, предпремачески събития, фестивали, концерти и общ ритъм за живот. Защо? Защото България е Свобода.

Петър Нефтелимов ​и ​Цветина Петкова

Петър Нефтелимов e основател на блога за практическите съвети за бизнеса Neftelimov.com ,

който има 9 официални автори и още толкова гост-автори, и на ,"Указател за професионалисти", където всеки може да си направи безплатна професионална онлайн страничка.

Позитивен журналист в позитивната медия на България "Успелите", където за над 2 години има над 230 свои статии, от които повече от половината са интервюта с успели българи в страната и извън границите ѝ.

Петър Нефтелимов ​и ​Цветина Петкова

Лятото на 2018 г. се включва в стартовата инициатива Euro Velo for All на 5-ма ентусиасти от Balkans Everywhere. Заедно изминават 300 км за 5 дни със специална триколка по поречието на река Дунав. Инициативата цели насърчаване на равните възможности в областта на алтернативния туризъм в България. Повишаване на осведомеността относно липсата на инициативи, които включват хора с различни потребности.

Петър е част и от екипа на Jamba – Career for all, където се бори за равен старт на хората с различни възможности. В тази връзка се включва в бягане 21 км в тандемен отбор заедно с ултрамаратонеца Краси Георгиев на Софийския маратон 2018 със специално създадена за случая количка. Също се включва през месец октомври 2018 г. като посланик в кампанията "Равенството значи повече" на Jamba, целяща да насочи вниманието на обществото към правото на равен шанс за хората с различни възможности.

Според него животът ни е отражение на живота в нас самите, на клетъчно ниво. Ключът към успеха е в нас самите и за да имаме успешни взаимоотношения, трябва първо да изучим взаимоотношенията на молекулно ниво.

За Петър успехът не се мери с броя цифри в банковата сметка, а с броя животи, които си променил към по-добро!

"Със Zero Start искаме да покажем, че можем да създаваме яки неща и извън София. Да излезем от този стереотип. София е просто място, а ние сме дигитални номади, дигитални предприемачи… или както искате го наречете. Тази дигитална епоха ни позволява да се събираме с хора от различни места и да работим заедно дистанционно без абсолютно никакви пречки, освен тези в главата ни, разбира се.

Затова участниците в отборите ще са от различни населени места в България и след 5-дневната програма ще продължат да си работят по проектите дистанционно като едни модерни хора. По този начин участниците ще имат възможност да привлекат повече хора/организации на местно ниво в проектите си, което си е огромен плюс за един стартиращ проект", споделя за предприемаческата програма Петър.

Може да кандидатствате за Zero Start до 10 май 2019 г. на zerostart.neftelimov.com.

