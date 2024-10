Баркодовете - кой и кога ги е измислил

М алцина се замислят за баркодовете върху покупките си, но за 75 години, откакто са измислени, те са помогнали за спасяването на човешки животи, отишли са в космоса и са породили страхове за Антихриста.

Лазери. От това се нуждаят служителите в супермаркетите - настоява Пол Макенроу. Скенери на касата и малки лазерни пистолети. Насочи, стреляй, продавай!

През 1969 г. това беше необичайна визия за бъдещето: тези лазери щяха да сканират странните малки черно-бели маркировки върху продуктите, които Макенроу и колегите му от IBM бяха проектирали. Това щеше да ускори опашките в супермаркетите, разказва той. Решението ще стане известно като баркод.

В този момент от историята баркодовете никога не са били използвани в търговската мрежа, въпреки че идеята се е зараждала от десетилетия, след като на 20 октомври 1949 г. един от инженерите, които сега са част от екипа на Макенроу, подава патент. Инженерите на IBM се опитват да вдъхнат живот на баркодовете. Те са имали визия за бъдещето, в което купувачите ще преминават през касите с лазери, сканиращи всеки артикул, който искат да закупят. Но адвокатите на IBM имаха проблем с бъдещето.

Според Макенроу, вече пенсиониран инженер, те казали: „Няма как“. Страхът им бил от „лазерно самоубийство“. Какво ще стане, ако хората умишлено наранят очите си със скенерите и след това съдят IBM? Ами ако персоналът на супермаркетите ослепее?

Не, не, това беше просто половинмиливаттов лазерен лъч - опита се да обясни Макенроу. В една 60-ватова крушка има 12 000 пъти повече енергия. Молбите му се оказаха неоснователни. Затова се обърнал към маймуните резус, внесени от Африка, макар че сега не може да си спомни колко са.

„Мисля, че бяха шест. Не мога да се закълна в това“, казва той.

След като тестовете в близката лаборатория доказали, че излагането на малкия лазер не уврежда очите на животните, адвокатите отстъпили.

Така сканирането на баркодове става обичайно в супермаркетите в САЩ, а в крайна сметка и в целия свят.

As a barcode-based electronic witnessing system for fertility centres, we love a bit of weird history about barcodes ! #electronicwitnessing #barcodesarebest #barcodes https://t.co/d14hAoIgPF

Неочаквано лабораторията, използвана от Макенроу, впоследствие му съобщава, че ще му изпрати маймуните. Сега те са негов проблем.

„Беше лудост. Намерих зоологическа градина в Северна Каролина“, спомня си той и се смее.

Наред с маймуните, всеки човек от екипа на Макенроу в IBM има заслуга и за универсалния продуктов код (UPC), както официално е известна тяхната версия на баркода. Сред тях е и Джо Уудланд, инженерът, който десетилетия по-рано измисля ранната концепция за баркодовете, след като рисува линии в пясъка на един плаж. През октомври 1949 г. той и друг инженер подават заявка за патентоване на основната идея за баркодовете.

Важното е, че Джордж Лорер и други членове на екипа на IBM използват това вече съществуващо предложение за маркировка в стил баркод и го превръщат в спретнат правоъгълник от черни вертикални линии, съответстващ на номер, който може да идентифицира по уникален начин всеки артикул от супермаркета. От консерви със супа до кутии със зърнени храни или пакети със спагети. Хранителната индустрия официално приема UPC през 1973 г., а първият продукт с такъв знак е сканиран в супермаркет „Марш“ в Охайо през 1974 г. Оттам той завладява цялата планета.

Скоро последваха и други видове баркодове, а UPC постави основите на така наречените „2D баркодове“, като например QR кодовете, които могат да кодират още повече информация. Но историята на тези малки черно-бели маркировки е много по-дива и рокаджийска, отколкото можете да си представите.

Дори може да се твърди, че началото ѝ е поставено от Централното разузнавателно управление (ЦРУ).

„Сканирах неща за ЦРУ. Големи големи карти“, обяснява Макенроу.

Това е била една от първите му работи в IBM, свързана със скенери за изображения. Както обяснява в книгата си за изобретяването на баркода UPC, това му помогнало да се подготви за работа по съвсем нова, но свързана с него технология, която щяла да направи революция в търговията на дребно.

Макенроу знае, че опашките на касите в магазините ще се движат много по-бързо, ако служителите могат просто да сканират продуктите в компютър, вместо да четат цените, отпечатани върху всеки артикул, и след това да обработват ръчно продажбата. За да бъде приета, такава система за сканиране на кодове трябва да работи почти всеки път и да разчита кода правилно, дори ако продуктът се прекарва през скенера със скорост до 100 инча в секунда (2,5 m/s).

Екипът на IBM започва работа, като използва дизайна, патентован от Уудланд и неговия колега, но с една важна разлика. Оригиналният подход се основава на отчитане на дебелината на черните линии. Една от концепциите, предложени в патента - кръгъл баркод в стил „бичи око“, съставен от концентрични кръгове - дори е била разработена от конкурентна група. Но това се оказа трудно за отпечатване и още по-трудно за прилежно поставяне върху опаковката на продукта.

In 1979, @BBCNews explained the mysterious markings (bar code) that had started appearing on supermarket products. pic.twitter.com/zBZVDTEZ2T

Екипът на IBM установи, че е по-лесно да се отпечатат вертикални линии и процесът на сканиране да се основава не на измерването на дебелината на тези линии, а на разстоянието между предния ръб на една линия и предния ръб на съседната линия. С други думи, пространството между линиите, което е по-отразително и по-лесно се улавя от скенера. По този начин нямаше значение дали принтерът за етикети е имал твърде много мастило и е начертал линии, които са били по-дебели от предвиденото - сканирането пак щеше да работи, почти винаги.

Въпреки че първият продукт с баркод е продаден в супермаркет в САЩ през 1974 г., баркодовете достигат до британските супермаркети едва след пет години. Веднага щом това се случи, първият продукт, който беше сканиран там, беше кутия с чаени пакетчета.

Макенроу подчертава, че въвеждането на технологията за баркод UPC не е минало без противоречия.

„Първият ни магазин не беше отворен“, спомня си той. Отвън имаше хора, които протестираха срещу факта, че цените вече няма да се изписват върху всеки продукт, а само върху рафтовете, където продуктите се поставят в магазина.

50 years ago #Today, a package of Wrigley’s chewing gum with a bar code printed on it passed over a scanner at the Marsh Supermarket, Troy, Ohio, and became the first product ever logged under the new Universal Product Code computerized recognition system. pic.twitter.com/QDszEYsgmG