99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

С ър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на наградата „Еми“ за работата си по документалния филм „Тайният живот на орангутаните“. На 99-годишна възраст легендарният натуралист надмина предишния рекорд, поставен от актьора Дик Ван Дайк, който спечели „Еми“ на 98 години за гост-изпълнение в дневен драматичен сериал през 2024 г, пише ВВС.

Филмът на Netflix, който проследява живота на група орангутани в джунглите на Суматра, Индонезия, спечели наградата в категорията „Изключителна личност в дневна неежедневна продукция“. Освен това продукцията беше отличена с още две награди – за изключителна музикална режисура и композиция и за изключителен режисьорски екип в еднокамерна дневна документална програма.

Церемонията по връчването на 52-рите годишни награди „Еми“ за дневни телевизионни програми се проведе в петък в Пасадена, Калифорния. Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието.

Кариерата на сър Дейвид Атънбъро, известен като писател, телевизионен водещ и натуралист, обхваща повече от седем десетилетия. Гласът му се е превърнал в емблема на документалните програми за естествена история както във Великобритания, така и в целия англоговорящ свят. Сред неговите награждавани продукции са „Животът на Земята“, „Частният живот на растенията“ и „Синята планета“.

Повече от 40 вида животни и растения носят неговото име в знак на признание за приноса му към науката и опазването на природата. По-рано през годината той представи кинофилма си „Океан“, който определи като един от най-значимите проекти в кариерата си. Атънбъро изрази убеждението си, че този филм може да изиграе ключова роля в опазването на биоразнообразието и защитата на планетата от климатичните промени.

Сред другите отличени на церемонията бяха дългогодишният сапунен сериал „General Hospital“, който спечели наградата за изключителен дневен драматичен сериал, и актрисата и водеща Дрю Баримор, наградена за изключителен водещ на дневно токшоу.