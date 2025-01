8 начина да бъдете по-щастливи през тази година

Н якои хора са родени да бъдат по-щастливи от други. Но независимо дали сте от хората, които пеят под душа и танцуват под дъжда, или сте по-мрачни, удовлетворението не е нещо, което ни се случва. Всички ние можем да променим навиците си, за да внесем повече радост в живота си.

Ето и нашите най-добри съвети за по-щастлива 2025 г.

Приемете приятелството с напредването на възрастта

Приятелството е от полза за хората от всички възрасти, но на по-късен етап от живота то може да се превърне в особено важен източник на щастие. Въпреки че възрастните хора обикновено намаляват социалните си мрежи, за да прекарват времето си приоритетно с тези, които ги познават добре, изследванията показват, че е добре да останем отворени за нови приятелства, тъй като те ни дават малко по-различни ползи от отношенията ни със семейството, които могат да се основават на задължение. Тъй като приятелствата са доброволни, незадължителни взаимоотношения, които могат да започнат или да приключат по всяко време, те обикновено са по-забавни и не толкова напрегнати или напрегнати.

Въпреки че възрастните хора могат да се сблъскат с редица пречки, които могат да затруднят запознанствата с нови хора, в някои отношения би трябвало да ни е по-лесно да създаваме приятелства: личността ни узрява, придобиваме повече социални умения, погледът ни става по-радостен и сме склонни да ставаме по-приветливи. Усилията за поддържане на качествени приятелства с напредването на възрастта си заслужават, тъй като ползите от тях се простират отвъд психологическото благополучие - те подобряват и когнитивните ни функции и физическото ни здраве. Всъщност изследванията показват, че приятелствата са толкова важни, колкото и семейните връзки, за да се предскаже благосъстоянието в зряла и напреднала възраст.

А ако сте от хората, които трудно намират приятели - споделянето на възхитителен момент, като например пълното слънчево затъмнение, което премина през Северна Америка миналата година, е един от начините да се почувствате по-близки с хората около вас, като същевременно ви вдъхне положителни емоции.

Практикувайте „конфекционалност“ (Бъдете щастливи за другите)

Състраданието е добре позната основа на истинското приятелство. Произхождащо от латинската дума за „споделена болка“, това съчувствие ни помага да създаваме силни връзки, когато нашите приятели се нуждаят от помощ. Но има и едно противоположно състояние, което е сравнително непознато и също толкова важно - „конфекционалност“, както пише Дейвид Робсън за BBC.

Означаващо „споделено щастие“, то е подценяван аспект на добрите взаимоотношения и може да бъде също толкова важно, колкото състраданието, за поддържането на приятелството, сочат множество проучвания.

