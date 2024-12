30 декември – арестувана е „кървавата графиня“

Н а 30 декември 1610 г. е арестувана Елизабет Батори по подозрение в измъчване и убийство на стотици млади момичета. Тя е унгарска графиня, произхождаща от една от най-старите и заможни аристократични фамилии в Трансилвания. Твърди се, че Батори е най-продуктивната жена сериен убиец според книгата с рекордите на Гинес,

убила над 600 млади момичета, за да задоволи жаждата си за кръв.

Според свидетелски показания първите жертви на Елизабет Батори са били слугини на възраст между 10 и 14 години. Твърди се, че графинята убивала и дъщерите на по-маловажни благородници, които били изпращани в замъка да се учат на етикет. Престъпленията, в които е обвинена графинята, включват тежки побои, изгаряне, отсичане на ръце, отхапване на плът от лицето, ръцете и други части на тялото, подлагане на измръзване и гладуване до смърт. Други свидетели споделят и че тя е използвала игли в мъченията, изгаряла жените с нагорещени клещи и после ги потапяла в ледена вода, някои са покривани с мед и живи мравки.

Освен това Елизабет Батори е заподозряна и в канибализъм, въпреки че няма категорични доказателства в подкрепа на това твърдение. Графинята може би е най-известна с твърденията, че пиела кръвта на жертвите си.

Легендите разказват още, че се е къпала в кръвта на младите момичета, за да запази младостта си.

Десетки свидетели дават показания срещу Батори. Въпреки че никога не е осъдена, Елизабет Батори е затворена в покоите си в замъка Чахитце. На практика тя е заключена в набор от стаи, като ѝ била давана храна през малки процепи, през които и се проветрявали стаите ѝ. Тя остава там до смъртта си, три години по-късно, на 21 август 1614 г.

Григорий Распутин

На тази дата през 1916 г. е убит Григорий Распутин – руски монах и мистик – загадъчна фигура, живяла в последния етап от царуването на руския цар Николай II, неговата съпруга царица Александра и единствения им син Алексей. Властта на Распутин става възможна, в резултат на болестта на престолонаследника Алексей Николаевич, страдащ от хемофилия. По това време вече е имало някои относително ефективни лекарства, позволяващи частичното му неутрализиране, но недоверчива към методите на лекарите, царицата, която е силно религиозна, но и склонна към мистицизъм, се обръща към прославилия се сред простолюдието Распутин.

При всяка криза в здравето на престолонаследника монахът спечелва все по-голямо влияние в руския двор. Стига се дори до положение, срещите на царското семейство зависят от самия него, особено след като той им внушава, че

само присъствието му в столицата гарантира живота на принца.

Аристокрацията в Санкт Петербург обаче донякъде проумява интригите му и гледа с неодобрение на засилващата се мощ на монаха.

След като не успяват да се отърват от фаворита по официален път, част от дворяните се решават да рискуват със заговор за убийството му. На 30 декември 1916 г. Распутин е поканен от княз Феликс Юсупов да посети двореца му на канала Мойка, където монахът е отровен чрез вино и кексчета съдържащи цианкалий. Когато видели, че отровата не му действа, князът взел револвер, с който прострелял Распутин в гърдите.

Той паднал и Юсупов го сметнал за мъртъв. Качил се при съучастниците си, за да обмислят как да се отърват от трупа, но

Распутин се оказал жив

и все още достатъчно жизнен за да нападне на свой ред Юсупов, когато той се върнал в подземието. След ожесточена борба, князът се изплъзнал, грабнал револвера и отново стрелял, този път и в главата.

Овързаният труп на монаха след това бил хвърлен в река Нева. Съществува версия, че той и тогава не е бил мъртъв, а е загинал чак в реката, където всъщност се е удавил.

Сватбата на Ал Капоне

Gangster Al Capone and his wife Mae. pic.twitter.com/1erSoZcQEq

На тази дата през 1918 г. Алфонс Гейбриъл Капоне, по-известен като Ал Капоне или „Белязаният“ се жени за ирландката Мей Коглин. Малко преди това на 4 декември им се ражда син – Алберт Франсис Капоне. Двойката остава заедно до смъртта на Ал Капоне през 1947 г.

Ал Капоне е американски гангстер от италиански произход, който става печално известен по време на сухия режим в САЩ в Чикаго като съосновател и шеф на организирания престъпен синдикат Chicago Outfit.

Саддам Хюсеин

1. Saddam Hussein listens to his death sentence being handed down. November 5th, 2006 (subtitled) pic.twitter.com/7wQGtLv6MK