28 януари: Експлозията на космическата совалка "Чалънджър"

Н а 28 януари 1986 г. светът с нетърпение очакваше изстрелването на космическата совалка "Чалънджър", гордостта на НАСА, в исторически полет. Екипажът ѝ включваше гимназиалната учителка Криста Маколиф, първият гражданин, който не е астронавт, изстрелян в космоса. Но само 73 секунди след старта "Чалънджър" се превърна в част от друга, трагична история. Докато милиони хора гледаха, совалката избухна в пламъци, убивайки всичките седем членове на екипажа – най-тежката космическа катастрофа дотогава.

Разследващите, изучавайки забавени кадри от момента на експлозията, забелязаха струя пламък, която се изстрелва отстрани на един от твърдите ракетни ускорители. Пламъкът прониква в основния резервоар за гориво, предизвиквайки експлозия. По време на изслушванията пред Комисията на Роджърс, създадена за разследване на трагедията, стана ясно, че причината е дефект в гумените О-пръстени – уплътнения между сегментите на десния твърд ракетен ускорител. Те са предназначени да предотвратяват изтичане на горещи газове, но поради конструктивен дефект са изключително чувствителни към ниски температури. Нощта преди изстрелването беше изключително студена, което доведе до образуване на слана върху О-пръстена. Замразеният материал става крехък, което позволява на горещ газ да избяга през пукнатина, пробивайки основния резервоар за гориво.

В резултат на това течният водород и кислород се смесват и експлодират, унищожавайки совалката за миг.

Ключов момент в изслушванията пред Комисията на Роджърс беше показанието на нобеловия лауреат физик Ричард Файнман. Разочарован от бюрократичния подход и неясните отговори, Файнман проведе импровизиран експеримент. Той потопи парче от материала на О-пръстена в чаша ледена вода, ясно демонстрирайки как материалът губи устойчивостта си при ниски температури. Тази демонстрация окончателно потвърди техническата причина за катастрофата. В доклада си комисията цитира Файнман, който обвини НАСА, че "играе руска рулетка" с живота на астронавтите.

След катастрофата НАСА инвестира 2 милиарда долара в около 400 подобрения, за да модернизира оборудването, да укрепи безопасността и да въведе по-голяма отчетност в управлението на космическите совалки. Тези мерки доведоха до възобновяване на полетите на совалките, започвайки с успешното изстрелване на 29 септември 1988 г.

