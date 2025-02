24 февруари – Съветска подводница потапя кораба „Струма“ край Босфора

Н а тази дата преди три години (през 2022 г.) около 5 ч. сутринта Владимир Путин без да обявява война на Украйна в нарушение на член 2 на Хартата на ООН започва така наречената от него „специална военна операция“.

В същото време руските войски започват интензивен обстрел на части на украинските въоръжени сили на изток, прекосяват североизточната граница и изстрелват ракети и бомби по летища и оръжейни складове в почти цяла Украйна. Върховната рада единодушно одобрява въвеждането на военно положение.

Сирени за въздушни нападения се чуват в цяла Украйна през по-голямата част от деня.

Информационно-комуникационната инфраструктура в Украйна понася удари в резултат на кибератаки и бомбардировки от руската армия. Няколко украински града и съоръжения са окупирани, включително атомната електроцентрала АЕЦ Чернобил. Въпреки това, според представител на американската отбрана, руската армия „среща по-голяма съпротива от очакваното“ (особено в посока Киев).

Russia launched a full-scale invasion of Ukraine confirming the West's worst fears with the biggest attack by one state against another in Europe since World War II https://t.co/zcMPQTBBUb pic.twitter.com/ZOwrrT8L7D