22 юли: 77 жертви и една нация в шок: Историята на терора в Норвегия

Н а 22 юли 2011 г. са извършени две терористични атаки в Норвегия от крайнодесния екстремист Андерш Беринг Брайвик. Цели са равителството, цивилното население и летния лагер на Работническата младежка лига (AUF), при които са убити общо 77 души.

Първата атака е експлозия на кола бомба в Осло

в Regjeringskvartalet, изпълнителния правителствен квартал на Норвегия, в 15:25 ч. Бомбата е поставена във ван до кулата, в която се помещава офисът на тогавашния премиер Йенс Столтенберг. Експлозията убива 8 души и ранява най-малко 209 души, 12 от които тежко.

Втората атака е извършена по-малко от два часа по-късно в летен лагер на остров Ютьоя

в Тирифьорден, Бускеруд. Лагерът е организиран от AUF, младежкото крило на управляващата Норвежка лейбъристка партия.

Брайвик, облечен в самоделна полицейска униформа и показващ фалшиви документи за самоличност, пристигнал на острова, твърдейки, че извършва рутинна проверка след бомбения атентат.

Присъствието му породило подозренията на организатора на лагера и впоследствие на охранител, което накарало Брайвик да убие и двамата. След това той открил огън по участниците, убивайки 69 и ранявайки 32. Сред загиналите са приятели на Столтенберг и доведеният брат на норвежката престолонаследница Мете-Марит.

Атаката е най-смъртоносната в Норвегия от Втората световна война насам.

Проучване установи, че един на всеки четирима норвежци познава някой, който е бил засегнат. Европейският съюз, НАТО и няколко държави изразиха подкрепата си за Норвегия и осъдиха атаките.

Докладът на Gjørv от 2012 г. заключава, че норвежката полиция е могла да предотврати бомбения атентат и да залови Брайвик по-бързо в Утьоя, както и че е трябвало да бъдат взети мерки за предотвратяване на по-нататъшни атаки и „смекчаване на неблагоприятните последици“.

Норвежката полиция арестува 32-годишния Брайвик на остров Утьоя и го обвини и за двете атаки. Делото срещу него се проведе между 16 април и 22 юни 2012 г. в Окръжния съд в Осло, където Брайвик призна, че е извършил атаките, но отрече наказателна вина и се позова на защитата по необходимост (jus necessitatis).

На 24 август Брайвик беше осъден по обвинението и осъден на 21 години превантивен арест с възможност за неопределено петгодишно удължаване за обществена безопасност, което е максималната присъда, разрешена в Норвегия.

Обсадата на Белград през 1456 г. се състои от 4 юли до 22 юли. След падането на Константинопол през 1453 г., султан Мехмед II обединил своите сили за да подчини Унгарското кралство. Негова непосредствена цел била граничната крепост намираща се в Белград – Белградската крепост.

Янош Хуниади, унгарски аристократ и военачалник, който е водил много битки срещу османските турци през предходните 2 десетилетия, подготвил защитата на крепостта. Обсадата внезапно прераснала в решителна битка, по време на която Янош Хуниади предвождайки внезапна контраатака опустошава турския лагер, принуждава ранения султан Мехмед II да снеме обсадата и да се оттегли. Обсадата на Белград е описана по-късно като „решаваща съдбата на християнска Европа“.

Султанът бил ранен със стрела в бедрото и от загубата на кръв изпаднал в безсъзнание.

След битката, на унгарските нападатели било заповядано да прекарат нощта зад крепостните стени, и да бъдат нащрек за възможно възобновяване на битката, но турската контраатака така и не дошла.

Под прикритието на нощта турците бързо се оттеглили, натоварвайки своите ранени на 140 каруци. В град Сарона, султанът дошъл в съзнание. След като научил, че неговата армия е била разгромена, повечето от командващите му убити и цялата екипировка изоставена, 24-годишния владетел едва бил спрян да не се самоубие като погълне отрова. Изненадващите атаки предизвикали тежки загуби и голямо безредие. Така, през нощта загубилият битката Мехмед II изтеглил останалите си сили и се завърнал в Истанбул.

На тази дата през 2013 г. е роден принц Джордж Александър Луи – първородният син на принц Уилям и Катрин, принцеса на Уелс. Джордж се появява на бял свят в болницата „Св. Мери“ в Лондон. Той е втори в линията на наследяване на короната след баща си принц Уилям.

