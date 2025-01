18 януари: Тодор Живков е арестуван

Н а 18 януари 1871 е обявена втората Германска империя от кайзер Вилхелм I (император) и Ото фон Бисмарк (канцлер). Германска империя е историческа държава, съществувала от обединението на Германия през 1871 г. до абдикацията на кайзер Вилхелм II през ноември 1918 г., когато Германия става федерална република (Ваймарска република).

Създаването на единната германска държава в центъра на Европа е удар срещу интересите на Франция и Австро-Унгария.

То е съпроводено с бурно стопанско, търговско и военно развитие на новата империя. През 1913 г. Германия става втората по население държава в Европа след Русия. Година по-късно, страната е втора по производство на въглища на континента след Великобритания и първи производител на стомана в Европа (по-голям дори от Великобритания, Франция и Русия взети заедно).

Обсадата на Ленинград

Обсадата на Ленинград, е военна блокада на град Ленинград (днес Санкт Петербург), която продължава 872 дни – от 8 септември 1941 до 27 януари 1944 г. по време на Великата отечествена война. Пробита е от Червената армия на 18 януари 1943 г., което осигурява малък коридор на достъп до града по земя.

Ленинград е обкръжен от войски на Вермахта под командването на фелдмаршал Вилхелм фон Лееб, фински и испански (Синя дивизия) части, както и доброволци от Северна Африка, Европа и военноморските сили на Италия. Блокирани са всички шосета и железопътни линии към града с изключение на тайния така наречен „Път на живота“, минаващ през замръзналото Ладожко езеро.

