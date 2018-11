Коментар на американския президент за пожарите в Калифорния доведе до възмущение във Финландия и дори до реакцията на финландския премиер.

Тръмп критикува властите в американския щат, където над 80 души загинаха и близо 1300 се водят изчезнали в следствие на бушуващите и в момента горски пожари. Според президента на САЩ, Калифорния, където на власт е опозиционната Демократическа партия, не се е справила с управлението на горите.

„Вижте други страни, там го правят по различен начин. Аз бях с президента на Финландия и той ми каза: „У нас всичко е различно – ние сме горска страна”. Те прекарват много време в гребане и чистене, правят и други неща, и нямат никакви проблеми“, коментира Тръмп.

Финландският държавен глава Саули Ниинистьо обаче отрече да е заявявал подобно нещо. Той потвърди, че е споменал пред Тръмп, при срещата им, че Финландия е горска страна и че има добра система за мониторинг на горите.

След изявлението на американския президент финландците започнаха да пускат в социалните мрежи комични постове как уж разчистват горите в страната си.

