Италианската икономика е в рецесия. Това показват данните на Евростат за последното тримесечие на миналата година.

Третата по големина икономика в еврозоната се е свила с 0,2% през последните три месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. В предходното тримесечие брутният вътрешен продукт на Италия е намалял с 0,1%.

Така с две последователни тримесечия на икономически спад на годишна база италианската икономика изпълнява дефиницията за рецесия.

Нещо повече, премиерът на страната Джузепе Конте прогнозира, че свиването на БВП най-вероятно ще продължи и през 2019 г.

Данните на Евростат за ЕС като цяло пък показват стагнация. Икономическият растеж за последните три месеца на миналата година е бил едва 0,3% на годишна база. Само в еврозоната БВП се покачва още по-бавно, едва с 0,2%.

Според предварителните прогнози, икономиката на ЕС е нараснала с 1,9% през цялата 2018 г. въпреки рязкото забавяне през втората половина на годината.

