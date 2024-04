Старт на преговорите между турския президент и лидера на "Хамас"

Т урският президент Реджеп Ердоган и лидерът на "Хамас" Исмаил Ханийе започнаха разговори в Истанбул на фона на нарастващото напрежението в Близкия изток, съобщиха турските медии. Срещата в двореца Долмабахче започна малко след 14:30 местно време.

