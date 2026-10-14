Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно предложи на Пленума на съвета да назначи Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор, съобщава NOVA.
В момента Лазарова е единственият заместник на главния прокурор. Ако приеме предложението, кандидатурата ѝ ще бъде разгледана от Пленума на ВСС на 15 октомври.
Предвижда се тя да заеме поста за шест месеца, считано от 23 октомври. Шестмесечният срок на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври.
ВСС търси кандидат за следващите шест месеца
Миналата седмица Прокурорската колегия реши да попита Магдалена Лазарова дали е съгласна да поеме ръководството на държавното обвинение за следващите шест месеца.
В писмо до колегията министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че няма да предлага кандидат за поста, но очаква в процедурата да участват поне двама кандидати.
Според Найденов законът позволява да бъдат издигнати повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност при избора. По думите му така ще бъдат спазени принципите на прозрачност и отчетност в работата на прокуратурата и ВСС.
Министърът отбеляза, че подобен процес е очакван и от обществото.