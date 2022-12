МВнР: България ще продължи да подкрепя Косово, за да стане част от семейството на Европейския съюз

Б ългария ще продължи да подкрепя Косово, за да стане част от семейството на Европейския съюз (ЕС). Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в Twitter, предава БТА.

Молбата на Косово за членство в ЕС демонстрира ясното

намерение за продължаване на Европейската програма за реформи на Съюза, допълват от МВнР.

Kosovo’s application for EU membership demonstrates clear intent for continuation of the EU reform agenda. 🇧🇬 will continue to support Kosovo to become a part of the EU family. @MFAKOSOVO