Мария Габриел: Изразяваме нашата солидарност с Украйна и украинския народ

И зразяваме нашата солидарност с Украйна и украинския народ. Това написа вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел в профила си в Туитър, след като разговаря по телефона с външния министър на Украйна Дмитро Кулеба, предаде БТА.

Good first phone call with the Minister of Foreign Affairs of Ukraine @DmytroKuleba. I look forward to working together for the future of our 🇧🇬🇺🇦 relations.



We express our solidarity with #Ukraine and the Ukrainian people.

#StandWithUkraine