Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен

Животното се изправило в цял ръст срещу него, в непосредствена близост

5 септември 2025, 15:15
Ловец срещна очи в очи черната пантера край Шумен
Източник: Getty Images/Guliver

Ч ерната пантера е забелязана в Шуменското плато. Ловец твърди, че се е изправил очи в очи с животното малко след 18:00 часа в сряда. Още на следващата сутрин арх. Добрил Добрев е подал сигнал в шуменската полиция, предаде БНР

Към този момент няма официална информация за това по какъв начин ще се реагира и дали изобщо ще бъдат предприети нови действия по залавянето на черната пантера на територията на природен парк "Шуменско плато".

Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност

Арх. Добрев е от хората, които от десетилетия са по пътеките на платото. Самият той е ловец, който се е срещал с много диви животни. В сряда вечерта излязъл на обичайната си вечерна горска разходка в района, в който черната пантера беше забелязана първоначално и където беше съсредоточено търсенето ѝ.

"Докато вървях по асфалтовия път към базата на военните на платото, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато върви такова животно в анфас не може съвсем точно да се каже какво е, защото е черно, голямо. В един момент обаче аз спрях и тя спря, и се обърна да влиза в гората. Тогава я видях ясно, с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка, точно както е характерно за този вид животни", обяснява Добрев.

"Когато стигна до гората за моя изненада не влезе, а се излегна на пътя, като една нормална котка. Не че се бях уплашил, но не знаех как да реагирам, ако продължи към мен. Тогава се обърнах и започнах бавно да се отдалечавам, поглеждайки назад през рамо дали няма да ме последва. Тя си остана там. Това беше срещата ни", разказва Добрев.

Предупредиха: Черната пантера пак е в Шуменско

"Не усетих заплаха. Съвсем нормална среща в гората да видиш някакво животно", споделя ловецът.

"Би трябвало да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждана пак на същото място. Това за мен означава, че това е районът на нейното обиталище, там са скалите и многобройни пещери в края на платото", добавя ловецът.

Той пояснява, че среща на неопитни хора или деца с животното може да завърши по съвсем различен начин.

Източник: БНР    
Шумен черна пантера
