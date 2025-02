Могат ли да бъдат забранени вейповете: Какви са законите в България и по света?

С лед тревожни случаи на деца, пострадали след употреба на вейп устройства с наркотични вещества, българските политици предлагат пълна забрана на вейповете и енергийните напитки за непълнолетни.

Трагични инциденти разтърсват страната

На 1 януари 14-годишно момче загина след падане от висок блок в Плевен, предаде NOVA. Група деца пушили вейп с течност, близка по съдържание до канабис. На момчето му прилошало, отворило прозореца в междуетажното пространство и паднало.

Близо месец по-късно, на 4 февруари, 16-годишно момче в Разград припадна на улицата след пушене на вейп с неустановено съдържание, съобщи NOVA. То е настанено в болница с мозъчно сътресение и рана на главата. Прокурорът по случая заяви, че най-вероятно устройството е съдържало „концентрирано никотиново вещество“.

Какви са законодателните рамки по света?

The UK is officially banning disposable vapes in efforts to protect children from becoming addicted, The Sun reports. Suppliers will be given a deadline of June 1st, 2025 to get rid of all their stock. pic.twitter.com/0LB8Ed06FG

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че 35 държави вече са напълно забранили продажбата на вейпове. Повечето страни поставят възрастова граница от 18+ години.

Хонконг:

Внасянето на електронни цигари може да бъде наказано с до 7 години затвор и глоба от 2 млн. хонконгски долара (257 000 щатски долара), а продавачите и производителите могат да бъдат лишени от свобода за срок до 6 месеца.

Главният здравен служител на града съобщи, че до средата на 2026г., пушенето на всякакви електронни цигари на обществени места ще бъде забранено.

„За да защитим нашите млади хора, смятаме, че е време да забраним употребата на патрони за електронни цигари. Ще започнем със законодателни мерки срещу притежаването и употребата на открито. След като обществото свикне със забраната, ще я въведем на всички места", заяви министърът на здравеопазването Ло Чунг-мау.

Обединеното кралство: Обсъжда се забраната на вейповете за еднократна употреба. Вкусовете на електронните цигари също ще бъдат ограничени и ще бъдат забранени шарени и привлекателни опаковки. Новите регулации също предвиждат промяна в реденето на вейповете в магазините, така че да не привличат вниманието на децата.

There has been a change in state law and state education code when it comes to vaping. Any student found in possession of, using, or distributing vapes or e-cigarettes on or within 300 feet of a school campus will be removed from class and placed in (DAEP). pic.twitter.com/mmmy7sljr1