Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Н ово разследване за имотна измама в рубриката "По следите" на журналиста Вероника Димитрова. В нея са намесени служителка в хоспис, собственичка на верига домове за стари хора, която продължава да работи като медицинска сестра в онкологията във Варна. А също и говорителката на Областната дирекция на полицията във Варна. Тя е оставена като лице за контакт на психично болна жена, настанена в дом в смолянско село. В момента се разследва смъртта на възрастна жена, а части от нейния апартамент са прехвърлени на служителката в хоспис. Не е ясно от какво е починала жената след като насила е била изведена от държавен дом за стари хора.

Павлинка Лазарова е служител в хоспис „Света Магдалена” във Варна. А Светла Златева е говорител на областната дирекция на МВР Варна. Общото между двете е апетит към имот в квартал „Чайка”.

В края на миналата година Павлинка Лазарова и нейната шефка Магдалена Кюлджиева, която притежава верига от домове за стари хора, извеждат по съмнителен начин възрастна жена от държавен дом в града, разказват служителите. Скоро след това Павлинка придобива 1/2 част от жилището на пенсионерката, която след два месеца умира. Причината за смъртта не е ясна, нито мястото. Твърди се, че това се случило в частен дом за стари хора. Лекарят, който е констатирал смъртта обаче, не помни да е ходил там.

Ангел Димитров се пита дали някой се е грижил за леля му, как е починала, къде е погребана и защо не са уведомени близките. И защо след като прехвърля апартамента, си отива от този свят.

Всичко започва в края на 2022 г. По това време Димитрина Евдокиева и дъщеря ѝ Стефка живеят в апартамента си в квартал „Чайка” във Варна. Като млада Стефка отключва психическо заболяване - шизофрения. Един ден тя предизвиква пожар в жилището. Майката и дъщерята са приети в болница, а след това са настанени в приют за бездомни в града. До ноември миналата година, Димитрина се обажда всяка седмица на близките си, след което изчезва, разказват племенниците ѝ.

"Леля ми се обаждаше от чужди телефони, за да се чуе с майка ми. И последно се чуха, от майка ми и от сестра ми знам, през ноември 2024 г. Оттогава загубихме контакт", разказва Ангел.

Директорът на приюта, където са били настанени майката и дъщерята, обяснил, че те вече не са там но, че са "на по-добро място", твърди другата племенница на Димитрина - Весела.

Докато ги търсят, племенникът на Димитрина разбира от съседите ѝ в блока, че тя е починала през февруари тази година или три месеца, след като спира да се обажда. И започва да търси информация.

"Така установих, че Стефчето е в едно село до Смолян в дом за психичноболни. И звъннах да я питам как е. Батко, каза тя, като се събудих и тук се озовах", споделя Ангел.

За майката на Стефка - Димитрина, обаче никой не давал информация, нито къде е починала, нито къде е погребана. Убеден, че се случва нещо нередно, племенникът направил справка в имотния регистър и установил, че частта от апартамента на леля му в квартал „Чайка” е прехвърлена на жена на име Павлинка Лазарова. Това се е случило през декември миналата година, срещу договор за издръжка и гледане. От документите става ясно, че възрастната жена е упълномощила новата собственичка, вместо с подпис, с пръстов отпечатък, поради "немощност и старост".

На 20 декември Павлинка прехвърля дела от апартамента, принадлежащ на Димитрина, на себе си.

Търсим новата собственичка Павлинка Лазарова. Проверката ни показа, че тя работи в хоспис „Света Магдалена“ във Варна, а живее в Повеляново. И преди това е била служител в домове за стари хора. Племенникът на Димитрина се среща с нея, първо със скрита камера.

"Жената имаше деменция. В последните си дни не беше на себе си, я спря да яде, спря да говори. Почина в дом „Мария Магдалена“ в „Златни пясъци“. В няколко домове я водеха и най-накрая аз я взех, защото работех там, и я гледах до последно. Погребана е в Слънчево", казва Павлинка.

Въпреки, че през ноември миналата година,по думите на Павлинка, Димитрина е била с деменция, от документите става ясно, че месец по-късно, сделката по прехвърлянето на имота, все пак се е осъществила. Павлинка твърди, че се е запознала с възрастната жена в университетската болница „Света Марина” във Варна, където са лежали в една стая.

"Тя помоли да се погрижа за нея. Помагах ѝ колкото да я храня. Лежахме в болницата много малко време, колкото е една клинична пътека, може би 4-5 дни, не мога да кажа точно. После отидох в друга стая, като бях оставила телефонния си номер на Димитрина. Казах, че нямам условия да се погрижа за нея. Явно на нея ѝ липсваше внимание и грижи", разказа още Павлинка.

Епикризи показват, че възрастната жена наистина се е лекувала в болницата във Варна. Но версията на Павлинка, че е лежала с нея в една стая, се оказа лъжа. След като е изписана от лечебното заведение, през август миналата година, Димитрина е настанена от Дирекция социално подпомагане в държавния дом за стари хора в града „Гергана”. Скоро след това Павлинка Лазарова и шефката ѝ Магдалена Кюлджиева, която притежава няколко дома за стари хора и хоспис , се опитват да я изведат оттам, разказа директорът на дома - Валентин Пранджев.

"След средата на октомври две дами я посетиха. Едната, доколкото си спомням се казваше Павлинка, която твърдеше, че заедно са лежали в болница и иска да ѝ помогне да не живее в институция. Втората дама беше едра, чернокоса, на име Магдалена Кюлджиева. Двете пожелаха да гледат Димитрина в домашна среда. За Магдалена Кюлджиева зная, че продължава да работи като медицинска сестра в онкологичната болница във Варна. Чувал съм, че има и хосписи, което буди малко съмнение - медицинска сестра, а пък е собственик на хосписи и домове", обясни Пранджев.

Служителката в хосписа и нейната шефка поискали личните документи на Димитрина - лична карта и дебитна карта.

"Те, освен настоятелни, бяха и словесно агресивни. Искаха документи, спомням си, но никой не им ги предостави, просто, защото те нямат никакви родствени взаимоотношения и бяха меко казано изгонени", спомня си мъжът.

Въпреки това, месец по-късно двете жени успяват да изведат възрастната жена от държавния дом. Според една от медицинските сестри, това се е случило насила.

"Само си спомням, че внезапно дойдоха да я вземат две жени. Тя плака и не искаше да тръгва. Всички бяхме много озадачени, защо така екстремно си тръгна. Просто се разплака и не искаше да тръгва, искаше да стои в дома", разказа Росица Липованска.

А според жена, която е била настанена в стаята на Димитрина именно нейна приятелка, на име Павлина, смятала да ѝ вземе апартамента.

Появява се и заявление, според което Димитрина, сама е изявила желание да напусне дома.

"Стигнали са до жената като най-вероятно са дошли като посетители, освен ако не са избегнали охраната, за да могат да влязат. Ние имаме капацитет 140 човека, охраната е един на смяна. Той не може да следи всички. Затова на входа имаме тетрадка, в която всеки посетител да си оставя имената и при кого отива. А Павлинка и Магдалена не са вписани в нея. Но след като има подпис на декларатор, ние сме длъжни да го приемем. Тя не беше в добро здравословно състояние, беше на легло и много е вероятно, когато е подписвала декларацията, да го е направила в легнало положение", допълни Пранджев.

Впоследствие става ясно, че заявлението за напускане е написано от социална работничка в дома, а дали е подписано от Димитрина, може да покаже евентуална експертиза. След като е взета от двете жени, пенсионерката е преместена от държавния дом „Гергана” в частния „Света Мария Магдалена” във Варна. 20 дни след това някой вади скица на апартамента ѝ, без дори да има пълномощно. А в края на декември 2024 година Павлинка Лазарова, която по това време работи като готвач в същия частен дом, придобива частта от имота на Димитрина. Пълномощното е направено с пръстов отпечатък поради немощхост и старост. Димитрина умира три месеца след сделката, без да е ясно къде и от какво. Докторът, който е констатирал смъртта, не помни да е викан в частния дом за стари хора, където се твърди, че възрастната жена е била настанена. И посочва, че починалите обикновено се карат в дома му.

Магдалена Кюлджиева, която е била с Павлинка, когато са извели пенсионерката от държавния дом, отказа да говори пред камера, защото не била медийна личност. Адвокатката ѝ пък обясни, че в момента тече досъдебно производство и няма как да изнася информация.

Около дъщерята на Димитрина, която е собственик на другата част от апартамента им в квартал „Чайка”, също има неизвестни. В периода, в който майката е изпратена в частен дом във Варна, Стефка е настанена в психиатрия в смолянско село. Тя не е под запрещение и по закон има право да участва в изповядването на сделки.

"Звъннах на социалната работничка и попитах дали Стефка е под запрещение, кой сега се грижи за нея, защото научавам, че леля ми е починала. И тя ми каза, има тук една жена, която се казва Светла Атанасова и тя е оставена като съсед - лице за контакт", разказа още племенникът на Димитрина.

Бистра Чаушева, която социален работник в дома в Смолянско потвърди, че в дома е доведена жена на име Светла, която е доведена от отдел "Социално подпомагане" във Варна. "Майка ѝ е била в някакъв дом, извели са я приятелки и толкова. И колегите във Варна нямаха повече информация", посочи тя.

Посочената като лице за контакт съседка Светла Атанасова се оказа пиарката на полицията във Варна. Първоначално тя не можа да обясни как имената и телефона ѝ са се появили в дома в смолянското село.

На следващия ден пиарката на полицията се свърза с нас и реши да даде интервю. Обясни, че като помислила по-задълбочено, вече имала идея, как имената и номера ѝ може да са се появили в дома за психично болни в смолянското село.

"Преди около половин година аз търсих някакво малко жилище, което да закупя за сина ми. И един ден срещнах моя позната. Тогава тя ми каза, че в техния блок има някакъв апартамент, който отдавна стоял и ме посъветва да видя дали не се продава. Обаче каза, че доколкото знае собственичката не е много добре - става дума за Стефка. И аз реших да потърся дали наистина има такова жилище и тази жена, дали наистина е психично болна или тя може да продава. И тогава потърсих в интернет информация за нея, излезе ми една клиника, където звъннах и ми казаха, че жената не е добре. Тогава казах, че не ме интересува", разказа Светла Атанасова.

Оказва се, че говорителката на полицията дори не е отишла да види апартамента в квартал „Чайка”, но решила да търси дома за психичноболни и собственичката му на случаен принцип в Google.

Светла уточнява, че за нея определяща е била само цената на жилището. "Оттам нататък не ме интересува в коя част ще бъде и как ще изглежда, ако мога да си го позволя. Не знам защо съм записана, като не съм съседка, не мога да кажа. Аз звъннах, за да се поинтересувам за покупка на апартамент, а пък те са ме записали като лице за контакт, ако нещо се случи със Стефка. Озадачена съм. Откъде, накъде при условие, че аз не я познавам тази Стефка. Аз единствено търся жилище", сподели тя.

Въпреки, че по думите ѝ е станала грешка, до момента когато правим интервюто, Светла Златева не беше звъннала в дома в смолянското село. Седмица преди това тя е търсена и от племенника на Димитрина.

От дирекция "Социално подпомагане" във Варна обясниха, че Стефка сама е изявила желание да бъде преместена в дома в Смолянско. Оттам обясниха, че не познават пиарката на полицията и не знаят защо имената и телефонът ѝ са оставени като лице за контакт. По случая тече разследване.