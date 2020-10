Христо Стоичков номиниран за дрийм тийм на всички времена

Л егендата на българския футбол Христо Стоичков получи поредното си призвание. Авторитетното френско издание France Footbаll поде кампания по определянето на идеалния отбор за всички времена.

За целта от медията номинираха по десет играчи за всеки пост, а най-добрият сред тях ще бъде определен след гласуване на над 170 спортни журналисти от цял свят.

🌟 and last, the 10 best left forwards of all time ! Let's see now who our jury of 170 journalists will vote for !#BOdreamteam https://t.co/tUCw8aACwo pic.twitter.com/5FvX1pzoGH