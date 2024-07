България, Румъния и Гърция създават коридор за военна мобилност

М инистрите на отбраната на България, Румъния и Гърция подписаха писмо за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност, пише NOVA.

Подписването се състоя в рамките на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, в работата на която участват министрите на отбраната: Атанас Запрянов (България), Никос Дендиас (Гърция) и Ангел Тилвар (Румъния).

С подписването на писмото се подчертава интересът на трите държави към създаването на коридор за военна мобилност. Този ход има за цел да насърчи сътрудничеството между Гърция, България и Румъния в рамките на съвместната мрежа на НАТО за административна подкрепа.

Писмото за намерение се отнася до пътни и железопътни коридори и модернизиране на инфраструктурата и мрежите в райони като Солун и Александруполис.

