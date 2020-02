Американски журналист: Кубрат Пулев е депортиран от САЩ

Б ългарският боксьор Кубрат Пулев е бил депортиран от САЩ в България вчера, заради проблем с визата си, съобщава американският журналист Майк Копинджър.

Според информацията Кобрата е трябвало да вземе самолет от Чикаго до Лас Вегас, за да наблюдава на живо мача между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри в столицата на хазарта, но на летището е била установена нередност с визата му и той е бил качен на полет за България.

"Кубрат Пулев е бил депортиран от САЩ в България тази вечер заради проблем с визата. Той се е качвал на самолет от Чикаго за Лас Вегас, за да гледа Уайлдър - Фюри. Пулев трябва да се бие с Антъни Джошуа за световните титли на три организации през юни", гласи съобщението в Туитър на Копинджър.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.