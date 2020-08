Виктория Томова е заразена с коронавирус

П ървата ракета на България Виктория Томова е дала положителна проба за COVID-19 преди днешния си мач от квалификациите на турнира в Палермо, с който професионалният тенис трябваше да направи своето завръщане след повече от четиримесечна принудителна пауза зарази пандемията от коронавирус, предаде БГНЕС.

По-рано днес организаторите на надпреварата обявиха, че една от участничките в турнира е заразена с коронавирус, но не назоваха нейното име. Малко след това обаче бе обявено, че Томова се оттегля от турнира поради заболяване, след което стана ясно, че именно тя е дала положителна проба за новия вирус. Впоследствие местни журналисти разкриха, че 130-та в световната ранглиста българка е изолирана в болница, но няма никакви симптоми на заболяването.

First player positive to COVID-19 in Palermo. It's Viktoriya Tomova (BUL, #130), now replaced by an alternate in the qualifying draw. The player has now been isolated in a designated hospital. She is asymptomatic. #WTA #PalermoLadiesOpen https://t.co/7RaGR322L6