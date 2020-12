Коронавирусът: Нова мутация върлува във Великобритания

В ъв Великобритания откриха нова мутация на COVID-19, съобщава Sky News. Телевизионният канал се позовава на здравния министър Мат Ханкок, който смята, че това може да обясни увеличения брой случаи в южната част на Англия.

"Идентифицирахме нов вариант на коронавируса, който може да е свързан с бързото нарастване на броя на пациентите в югоизточната част на Англия", посочва Хенкок.

