Борисов до Мишел Барние: Бързо възстановяване!

Б ългарският премиер Бойко Борисов написа в Туитър емоционален пост в подкрепа на главния преговарящ на Европейския съюз за Брекзит Мишел Барние.

Самият Барние съобщи днес, че е дал положителна проба за новия коронавирус Ковид-19.

„Скъпи Мишел, скъпи мой приятелю, впечатлен съм от твоята смелост. Отново доказваш, че си мъж със стил. Можеш да разчиташ на моята подкрепа! Моите мисли са с теб – да ти правят компания в този период. Пожелавам ти бързо възстановяване. Убеден съм, че ще победиш вируса”, написа Борисов.

Dear Michel, my dear friend, I am impressed by your courage. Again you have proven that you are a man of style. You can rely on my support! My thoughts are with you - to keep you company in this period. I wish you a swift recovery. I am convinced that you will defeate the virus.