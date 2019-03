Б ританските депутати отхвърлиха днес сделката на премиера Тереза Мей за излизане от Европейския съюз, предаде Ройтерс.

344 депутати гласуваха против сделката, а 286 я подкрепиха.

Това е третият път, когато парламентът отхвърля сделката на Мей, след гласуванията през януари и март.

Очаква се Великобритания да уведоми ЕС за бъдещите си намерения до 12 април.

"Once again, we have been unable to support leaving the European Union in an orderly fashion."



