Том Круз е известен със смелите каскади, които изпълнява сам за филмите си. Той иска хората да се насладят на труда му максимално добре и смята, че има един сериозен проблем - настройките на телевизорите. Круз публикува кратко видео в Twitter, в което съветва как да настроим телевизорите си правилно, за да не развалим удоволствието от гледането на филми.

Във видеото Круз се появява заедно с режисьора Кристофър Макуайър. И двамата искат да обърнат внимание на този проблем и при това са с доста сериозен тон.

Проблемът според тях е технологията за видео интерполация или замазване на движението на обектите в кадър. Идеята на технологията е да прави движението на спортистите например по-гладко и натурално. Това е система, която се използва от повечето модерни HD телевизори, като някои от тях имат и различни допълнителни функции, които да подсилят този ефект.

"За съжаление страничният ефект на тази технология е, че прави повечето филми да изглеждат сякаш са заснети на високоскоростен режим. Понякога това се нарича "ефектът на сапунения сериал", коментира Круз.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA