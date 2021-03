Amazon отвори в Лондон магазин без каси и продавачи

Г игантът в електронна търговия Amazon откри "офлайн" магазин за хранителни стоки в Лондон, който е без каси и продавачи. Това е първият подобен магазин на компанията извън САЩ.

Клиентите използват приложение при влизане като сканират баркод, вземат стоките и те автоматично се таксуват при излизане от магазина.

Как са изглеждали магазините за хранителни стоки преди 100 г.

Експерти не са единни как подобен магазин ще се отрази на търговията. За едни това е повратна точка в сферата на търговията, за други е малко вероятно да промени баланса на силите на пазара.

Основните търговски вериги във Великобритания имат опит в областта на покупките без касови апарати и продавачи. Методът на Amazon обаче изглежда по-привлекателен за купувачите, за разлика от досадното сканиране на всеки артикул поотделно, каквато е практиката на големи търговци на дребно като Marks and Spencer, Tesco или Sainsbury's.

