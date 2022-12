Зеленски посети най-горещата точка на фронта

У краинският президент Володимир Зеленски посети изненадващо Бахмут - град, който руските сили се опитват да превземат от месеци и в момента е най-горещата точка на фронтовата линия в Източна Украйна, съобщиха от пресслужбата му.

Въпреки че Зеленски редовно пътува до райони в близост до фронтовата линия, посещението му в Бахмут в Донбас изглежда най-рисковото от всички.

"Зеленски в Бахмут. Най-храбрият президент на най-храбрата нация", коментира вицепремиерът Михаил Федоров в Telegram.

През последните месеци градът се превърна в място на жестоки жертви и от двете страни в резултат на изтощителна окопна война, тежки артилерийски двубои и фронтови атаки.

