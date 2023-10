Заради алергична реакция: Почина главният готвач Майкъл Киарело

Г лавният готвач Майкъл Киарело, известен със своите вдъхновени от Италия калифорнийски ресторанти, който спечели награда „Еми“ за най-добър домакин в предаването „Лесно угощение с Майкъл Киарело“ и също участва в риалити поредиците „Топ готвач“ и „Топ майстори готвачи“, почина на 61 години, съобщи АП.

California chef and restaurateur Michael Chiarello has died at 61 after "an acute allergic reaction that led to anaphylactic shock," his restaurant group announced. https://t.co/NtheUXMpei pic.twitter.com/wWZ3nbEkUm