19-годишно момиче от Бангладеш бе залято с керосин и подпалено, след като подаде сигнал за сексуален тормоз срещу директора на училището си.

Нусрат Джахан Рафи е имала 80% изгаряния и почива в ужасяващи мъки пет дни след подпалването й. Тя е била залята с керосин от нейните съученици от Ислямското училище в град Фени, на 160 км южно от столицата Дака.

I join the UN family in Bangladesh & all Bangladeshis in calling for justice for Nusrat, who was brutally killed for having the courage to report her abuse.

Every girl must be safe at school, supported to speak up & protected from retaliation #ENDviolence https://t.co/7ZN6PgH26S