Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Ф ренската полиция арестува пътник на жп гарата в Париж, скрил в бельото си множество бижута на стойност 10 млн. евро, предаде ДПА.

Прокуратурата в Париж съобщи в понеделник, че срещу мъжа и негов съучастник, който също е задържан, е започнато разследване за участие в престъпна група за търговия с крадени вещи. В куфарчето на мъжете е бил намерен и ъглошлайф.

Дързък обир за 100 млн. долара: Откраднаха диаманти и изумруди от брониран камион

Според "Паризиен", по данни на разследващите двамата мъже са познати на правоохранителните органи и са били спрени за рутинна проверка по-рано на жп гарата в Лион.

При нея полицаите открили, че един от мъжете е скрил в бельото си чорап, в който се намирали луксозен часовник и голям брой бижута. Сред откраднатите вещи е било и колие, оценено на стойност 2 млн. евро, както и пръстен, струващ 1 млн. евро.