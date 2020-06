Учени: Вълните на Южния океан ще стават по-високи заради затоплянето

У чени в Нова Зеландия смятат, че височината на вълните в Южния океан ще нараства като резултат от глобалното затопляне, съобщи днес представител на международната група от университетите в Оукланд и Мелбърн.

Височината на вълните в Южния океан, които сега достигат до 20,5 м, ще нарасне значително през следващите няколко години заради глобалните промени в климата на Земята. Екстремалните вълни около Нова Зеландия, наречени „ревящите 40”, „яростните 50” и „крещящите 60” (метрови) вече представляват сериозна опасност за корабите, а в близко бъдеще може да направят региона недостъпен за навигацията, предупреждават в доклада си учените.

