„Убий го“: Обвиниха бивша кралица на красотата в заговор за убийство на съпруга ѝ

Б ившата кралица на красотата Линдзи Шийвър се оказа в центъра на мащабен скандал, след като беше арестувана на Бахамите заедно със своя любовник и още един мъж. И тримата са обвинени в заговор за убийството на нейния съпруг – бившия футболист Робърт Шийвър.

През юли 2023 г., докато Линдзи и тримата й сина се подготвяли за семейна ваканция на Бахамите, между нея и съпруга й избухнал ожесточен спор. Темата на разногласието била организацията на пътуването, но ситуацията бързо ескалирала.

Линдзи се обадила на 911, твърдейки, че Робърт е станал „агресивен“ и й е забранил да се качи на частния самолет на семейството, тъй като възнамерявала да прекара време в курорт с новия си приятел.

Georgia beauty queen Lindsay Shiver’s alleged accomplice breaks silence on Bahamas murder-for-hire plot of her former NFL player husband https://t.co/2PIcp8S955 pic.twitter.com/2E3JPIVmey