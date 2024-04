"Тъжен ден за рокендрола": Почина фронтменът на FireHouse

CJ Snare, фронтменът на хард рок групата FireHouse, почина на 64-годишна възраст.

„Днес е тъжен ден за Rock N Roll“, гласи изявление , публикувано на официалната страница на групата във Facebook.

„С голяма скръб съобщаваме на света, че загубихме нашия брат: CJ Snare, рокендрол воинът, водещ вокалист и член-основател на Firehouse.“

Изявлението добавя, че Snare „е починал неочаквано в дома си“ .

„Както всички знаете, CJ се очакваше да се върне на сцената с групата това лято, след като се възстанови от операция“, продължава изявлението. „Всички сме в пълен шок от преждевременната смърт на CJ.“

„Нашите сърдечни съболезнования към цялото семейство на Snare, Katherine Little, приятели и всички наши любими фенове по целия свят“, се добавя в изявлението, преди да завърши с емоционално послание към Snare.

„Reach for the Sky“ CJ!“, казаха те, споменавайки песента си от 1992 г. „Reach for the Sky“.

„Вечно ще липсваш на семейството, приятелите, феновете и колегите ти от групата. Сега пееш с ангелите“, добавиха те.

Според дъщерята на Snare, баща ѝ е починал от сърдечен арест след дълго лечение на рак.

Firehouse са създадени през 1984 г. в Ричмънд, Вирджиния, преди да подпишат с Epic Records през 1989 г. Заедно те създават хитове като „Love of a Lifetime“ от 1990 г., „When I Look Into Your Eyes“ от 1992 г. и „I Live My Life For“ от 1995 г.

