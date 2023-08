"Тук е като военна зона": Голям взрив на бензиностанция в Русия, много жертви и ранени

Н ай-малко 25 души, включително три деца, загинаха, а 66 души бяха ранени в резултат на експлозия на бензиностанция в столицата на руската Република Дагестан - Махачкала, предаде агенция РИА Новости, цитирайки местни спешни медици.

Пожар избухнал снощи в автосервиз на шосе в северната част на града и предизвикал взривове. Подпалила се е намиращата се отсреща бензиностанция, чиито цистерни също експлодирали, съобщиха местни служители, цитирани от Ройтерс.

BREAKING – Russia: A powerful explosion at a service building of a gas station close to an oil depot in the city of Makhachkala, Dagestan. pic.twitter.com/3EapsxcPYo