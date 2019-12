Тръмп се ядоса... заради водата в тоалетните

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, който от идването си на власт преди три години, критикува неуморно екологичните разпоредби, които често пъти били безполезни, сега се нахвърли върху механизмите, целящи икономисване на водата в тоалетните, предаде Франс прес.

След подигравките срещу енергоспестяващите крушки по време на митингите на предизборната си кампания, сега Тръмп заяви на среща с представители на малкия бизнес, състояла се в Белия дом: "Ние следим много внимателно чешмите, душовете и други елементи на баните. Хората трябва да пускат водата в тоалетната по 10 пъти, по 15 пъти, вместо по веднъж! И така те в крайна сметка използват повече вода", заяви той.

Тръмп освен това се оплака, че заради някои механизми за пестене на вода, налягането е станало много слабо. "Толкова малко вода излиза от чешмата, че човек почти не може да си измие ръцете", каза той.

В по-широк мащаб Тръмп открито постави въпроса за полезността от икономисването на вода в много страни по света. "Има толкова много страни, в които се стича толкова много вода, това се нарича дъжд и хората там не знаят какво да правят с него", каза той.

