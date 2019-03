Х иляди демонстранти, привърженици на опозицията, са заобиколили сградата на парламента в Тирана, настоявайки за оставката на правителството и обявяването на предсрочни парламентарни избори. Протестиращите също така

обвиняват правителството в корупция и връзки с престъпността,

предаде агенция БГНЕС.

People of Albania protest in front of Parliament. Demand the Rama Government to go. Government was. caught red handed in crime&corruption&votebuying #albania #EU #EuropeanUnion pic.twitter.com/SfZ5DkasMK

Сградата на парламента е осигурена от стотици полицаи, има и заграждения от бодлива тел. На предишните протести протестиращите замерваха полицаи с твърди предмети, които им отговориха с използването на сълзотворен газ.

Албанските медии по-рано съобщиха, че

Тирана е под полицейска обсада тази сутрин,

тъй като паралелно с парламентарната сесия е набелязан и протест на опозицията. Депутатите от парламента започнаха да се събират един час преди началото на сесията, за да избегнат среща с протестиращите.

A large number of police have been sent out onto the streets of Tirana, Albania, this morning ahead of the latest opposition-led protest, after last week’s demonstration ended in violence.



Police are blocking streets around the parliament, where MPs will have a session today. pic.twitter.com/Hw4svj5yEA