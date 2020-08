Терористичен акт в Сомалия, жертви

Н ай-малко петима души са загинали в неделя в сомалийската столица Могадишу при терористична атака срещу хотел "Елит", разположен на крайбрежния булевард, съобщава ТАСС по данни на сомалийските служби за сигурност.

От своя страна сомалийският информационен портал "Gubjug News" информира за 28 ранени.

"Броят на жертвите може да се увеличи, продължават да пристигат ранени", каза лекар в една от столичните болници. Порталът съобщава и за смъртта на висш служител от сомалийското Министерство на информацията при атаката.

Терористичната атака започна с взривяването на автомобил, пълен с експлозиви в близост до хотела. Тогава бойците нахлули в хотела, взели заложници сред гостите и се барикадирали на петия етаж. Между тях и войниците на елитните части на сомалийската армия, които пристигнали в хотела, започва престрелка..

Атаката е извършена от бойци от ислямистката терористична група Ал Шабаб, съобщиха властите.

At least five people killed and more than 10 others injured following a car bomb explosion and assault by gunmen at a hotel in Mogadishu, Somalia, according to a government official who spoke to AFP https://t.co/EgOoqEksHc pic.twitter.com/FANURzdBpK