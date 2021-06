Стрелба в Германия, има загинали

Д вама души бяха убити при безразборна стрелба в центъра на западния германски град Еспелкамп.

Стрелецът все още е на свобода. Това съобщиха германски медии, като се позоваха на полицията, предаде Ройтерс.

Вестник "Билд" цитира полицията, според която в случая изглежда става дума за човек, който е "изпаднал в амок". Оттам уточняват, че на мястото са пристигнали полицейски командоси.

Еспелкамп, град с население около 20 000, се намира в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

