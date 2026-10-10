Президентът на Панама след мощното земетресение: Страната е изправена пред голямо бедствие

П анама е изправена пред "голямо бедствие" след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което доведе до срутване на сгради и сериозни щети в южната част на страната. Това заяви президентът Хосе Раул Мулино, цитиран от "Франс прес".
Мулино съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви.
BREAKING: 8.0 magnitude earthquakes hits Panama, USGS reports. Contributed by @AZ_Intel_. https://t.co/zKKnqfIgso— Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2026
Няколко сгради са пострадали, сред тях и катедралата "Свети Йоан Кръстител" в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове.
Отмениха предупреждението за цунами
Предупреждението за цунами по тихоокеанското крайбрежие на девет държави, издадено след земетресението, беше отменено.
По-рано властите предупредиха за потенциална опасност по крайбрежията на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико. Съществуваше риск от образуване на вълни с височина от един до три метра в части от панамското крайбрежие.
#ULTIMAHORA 🚨Fuertes Imágenes. Un fuerte terremoto de 8.0 con epicentro en Panama 🇵🇦 se sintió en varios lugares. El movimiento ocurrió a las 12:56 con epicentro en Pitaloza Arriba. #NscoponiNews https://t.co/6WpSRRfEOb— NSCoponi (@nscoponiOOC1) October 9, 2026
- Евакуираха хора от сгради, летището спря работа
Като предпазна мярка хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района на Панама. Правителството отмени следобедните учебни занятия в цялата страна.
Работата на международното летище "Токумен" беше временно преустановена заради проверки за безопасност.
Tsunami Info Stmt: M8.0 General Area of Panama 1056 PDT Oct 9: Potential to generate destructive tsunamis; CA,OR,WA,BC,and AK— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 9, 2026
По-рано президентът Хосе Раул Мулино призова гражданите да запазят спокойствие и да не допускат разпространението на паника.
"Случилото се не бива да се използва за всяване на тревога или безредици", написа той в социалната мрежа X.