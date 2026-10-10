Свят

Президентът на Панама след мощното земетресение: Страната е изправена пред голямо бедствие

Регистрирани са и десетки вторични трусове

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 07:27
Президентът на Панама след мощното земетресение: Страната е изправена пред голямо бедствие
Източник: EPA/БГНЕС

П анама е изправена пред "голямо бедствие" след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което доведе до срутване на сгради и сериозни щети в южната част на страната. Това заяви президентът Хосе Раул Мулино, цитиран от "Франс прес".

Мулино съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви.

Няколко сгради са пострадали, сред тях и катедралата "Свети Йоан Кръстител" в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове.

Отмениха предупреждението за цунами

Предупреждението за цунами по тихоокеанското крайбрежие на девет държави, издадено след земетресението, беше отменено.

По-рано властите предупредиха за потенциална опасност по крайбрежията на Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Салвадор и Мексико. Съществуваше риск от образуване на вълни с височина от един до три метра в части от панамското крайбрежие.

  • Евакуираха хора от сгради, летището спря работа

Като предпазна мярка хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района на Панама. Правителството отмени следобедните учебни занятия в цялата страна.

Работата на международното летище "Токумен" беше временно преустановена заради проверки за безопасност.

По-рано президентът Хосе Раул Мулино призова гражданите да запазят спокойствие и да не допускат разпространението на паника.

"Случилото се не бива да се използва за всяване на тревога или безредици", написа той в социалната мрежа X.

Редактор: Василена Василева
Източник: Атанаси Петров/БТА    
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