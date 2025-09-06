Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Х иляди или дори десетки хиляди мирни украински жители са държани незаконно от Русия в затвори и специални лагери - това показват данните на правозащитниците и на официален Киев. Точни данни за задържаните цивилни лица няма, предполага се, че броят им е между 7000 и 30 000 души, съобщи Deutsche Welle.

"Система за терор"

„Руските окупатори са изградили цяла система за терор“, казва пред ДВ руската режисьорка Евгения Чирикова, авторка на документален филм, наречен „Затворници: системата на терора“. В Русия тя е протестирала срещу режима на Путин, сега живее в Естония и от три години оказва помощ на украинците в руски затвори. „Повечето похитени украинци са изложени на страшен режим – лишени са от комуникации, подложени са на мъчения, намират се в концлагери и не могат да се надяват на освобождение.“

Те са арестувани за противодействие на „специалната военна операция“ (както в Русия официално наричат войната – б.ред.), а тази категория задържани остава изцяло извън закона. Става дума за „пространство на чист произвол“, както казват правозащитници.

„Хвърлят цивилните украински граждани в следствения изолатор, но не откриват срещу тях наказателно дело. В Русия има псевдоюридическа система за задържането на тези хора. Тя е секретна, открити документи по тази тема няма, макар това да е грубо нарушение на руското законодателство“, посочва пред ДВ правозащитникът Михаил Сава от Центъра за граждански свободи.

Измъчването на украински затворници е "системна практика"

Сава цитира данни на ООН, според които 91% от украинците в руски затвори и лагери са били подложени на издевателства – на побои, включително с електрошокови палки, на изгаряне на татуировките им, на изтезания с участието на медицински персонал. Има и сведения за сексуализирано насилие, за имитации на разстрели, за това, че затворници биват принуждавани да стоят по цял ден прави, че ги лишават от сън през нощта, че ги наказват колективно или че ги оставят почти без храна.

Активистката Татяна Омеляненко разказва, че в следствения изолатор в Таганрог украинските затворници по 4-5 дни се оставят без всякаква храна и те подпухвали от глад. Режисьорката Евгения Чирикова има същите наблюдения: „Най-страшното е, че тези нечовешки мъчения ги има във всички лагери. Средното тегло на затворниците в следствения изолатор в Таганрог, където почина младата украинска журналистка Виктория Рошчина, е от само 40 килограма“.

А тази система на терора продължава да функционира: „Това е системна практика, което наскоро бе потвърдено от свидетели, бивши сътрудници на руската Служба за изпълнение на наказания, с които работи Международният наказателен трибунал в Хага“, посочва и Михаил Сава.

Системни арести на цивилни украински граждани

Евгения Чирикова казва, когато през 2022 година руските окупационни войски навлезли на територията на Украйна, те вече са имали списъци кои цивилни лица да бъдат похитени и изтезавани. Същата година руското правителство прие и програма за разширяване на затворите - за тази цел бяха предвидени един милиард долара, а през 2011 г. службите поискаха въпросната сума да бъде увеличена 11 пъти.

„Родината ми се превърна в концлагер“, казва Чирикова. Случвало се украинци да бъдат залавяни направо от улицата – само защото говорят на украински или имат проукраински татуировки. Един от заловените по този начин в Херсон е украинският активист Александър Тарасов. След ареста той бил подложен на 14-часови мъчения – били го, закачали го за ръцете, измъчвали го с ток, след което го оставили да виси, докато даде показания и заплашили, че ще направят същото с неговите роднини

„Признанието“ му било записано на видео, където той говори на руски, а не както обикновено на украински, с надеждата, че който види кадрите, ще разбере този знак.

"Целта е да човекът да бъде сломен"

След това Тарасов бил хвърлен в единична килия - на голия под, с литър вода на ден и негодна за ядене суха храна, а нощем чувал писъците на хората отвъд стената. Един от хората в съседната килия не издържал на мъченията и се обесил. Тарасов прекарал една година при тези условия, без да му бъдат повдигнати обвинения и без всякакъв контакт с външния свят. Роднините му не знаели дали е жив. По негови данни, при същите условия зад решетките са 80 процента от задържаните украинци. Русия крие техния брой, крие къде са и много рядко отговаря на роднините, обясняват правозащитници.

Александър Тарасов

„Светът трябва да знае, че целта на системата е да сломи човека и да го превърне в подгонено животно, за да загуби човешкия си облик. Измъчваха ни всеки ден – просто така, ние не представлявахме никакъв оперативен интерес. Светът трябва да разбере, че тази система работи като на конвейер, а защитата на международното право е рухнала“, казва Александър Тарасов пред ДВ.

Механизъм за освобождаване на цивилните граждани няма

Евгения Чирикова отбелязва, че основният проблем е липсата на механизми за освобождаване на цивилните лица от концлагерите. Само правозащитниците и роднините на затворниците търсят начини да ги освободят.

Евгения Чирикова обръща внимание на това, че от хилядите украински затворници, които са цивилни лица, Русия е освободила досега само 300 в рамките на размяна, както и още 363 – извън официалните размени. „Много е важно на най-високо ниво от Русия да бъде поискана не размяна, а безусловно освобождаване на тези хора. Според всички конвенции и дори според законите на самата Русия е незаконно те да бъдат похищавани и държани в затвора“, казва тя.