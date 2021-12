Шестима застреляни в Бразилия, докато празнували Коледа

Ш естима души бяха застреляни в Бразилия, докато празнували Коледа на стадион, предаде ДПА.

Шестимата загинали са на възраст между 15 и 26 години, други петима са получили огнестрелни рани, съобщи агенцията за обществена сигурност в североизточния бразилски щат Сеара. Десет души са били арестувани след инцидента в град Форталеза, конфискувани са шест огнестрелни оръжия.

Четирима от жертвите са били арестувани за членство в престъпни организации, добавиха властите.

Според бразилски медии, цитиращи информация от военната полиция, трагедията се дължи на сблъсък между банди.

