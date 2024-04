Министърката на финансите на САЩ отправи предупреждение към китайските компании

М инистърката на финансите на САЩ Джанет Йелън предупреди днес китайските компании да не помагат по какъвто и да било начин на Русия, предаде Франс прес.

"Компаниите, особено китайските, не бива да предоставят материална подкрепа за войната на Русия срещу Украйна, за руската отбранителна индустрия", подчерта Йелън в Гуанчжоу. Тя заплаши със "сериозни последици" онези от тях, които го правят.

Treasury Secretary Janet Yellen is in Guangzhou to meet with Chinese officials and address concerns about China's "overcapacity" undermining foreign companies.https://t.co/yQWHWBQZZW