САЩ обмислят трансфер на оръжия за Израел на стойност 18 млрд. долара

А дминистрацията на президента на САЩ Джо Байдън обмисля дали да придвижи голям пакет от оръжейни трансфери за Израел на стойност 18 милиарда долара, който ще включва десетки самолети Ф-15 и боеприпаси, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с въпроса.

Продажбата на 25 самолета Ф-15 от "Боинг" (Boeing) на Израел е в процес на разглеждане, откакто САЩ са получили официалното искане през януари 2023 г., заяви един от източниците.

The US has defended its arms transfers to #Israel, reasserting its commitment to the country’s security despite growing concerns about rights abuses in #GazaStrip. Biden administration says ‘too many civilians’ killed in Gaza but reasserts commitment to supporting Israel in war. pic.twitter.com/abj7NJekdu