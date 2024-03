Русия нанесе мощен въздушен удар по Киев (ВИДЕО)

Р усия нанесе въздушен удар по Киев рано в неделя, а системите за противовъздушна отбрана на Украйна са отблъснали атаката, съобщиха украински официални лица, предаде Ройтерс.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви в приложението за съобщения Teлеграм, че в столицата е имало експлозии, след като регионалната военна администрация на региона заяви, че системите за противовъздушна отбрана са участвали в отблъскване на нападението.

Свидетели на Ройтерс са чули няколко взрива и са видели как няколко руски дрона са били свалени.

Following the #Moscow terror attack, Putin's initiation of bombings on Kiev deepens the tragedy. Zelensky, a NATO puppet, now grapples with the consequences of bringing destruction to a cherished city and its nation. It's a somber turn of events #Russia pic.twitter.com/YP162RubEd